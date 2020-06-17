Отделения забиты под завязку – столичный инфекционист о ситуации в городе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Врач-инфекционист многопрофильной городской детской больницы № 3 Жанат Аяхметова поделилась своим мнением об эпидемиологической ситуации в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас в городе сильно увеличилось количество инфицированных. Нужно предохраняться, соблюдать меры безопасности сейчас нужно особенно тщательно. Наши отделения и больницы переполнены», - сказала Жанат Аяхметова в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».
Она напомнила об этих мерах.
«Нужно всегда и везде носить маску, соблюдать дистанцию, не нужно без надобности выходить в общественные места, а уж тем более ходить друг другу в гости. Нужно придерживаться тех карантинных мер, которые были в начале. Ведь инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому заразиться можно фактически в любом месте», - отметила специалист.
По ее словам, вторая волна коронавируса проходит намного тяжелее.
«Наши отделения забиты больными под завязку. Мы даже сами не думали, что вторая волна будет намного тяжелее первой. В первое время поступали больные в основном с легкой формой заболевания. А сейчас уже вторую неделю поступают одни тяжелые больные. Реанимация, как и отделения, заполнена», - рассказала врач.
«Карантин есть карантин, надо предохраняться. Маски, антисептики, дистанция – все это, конечно, помогает уберечься. Количество больных увеличивается день ото дня», - заключила Ж. Аяхметова.
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