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Отделения для реабилитации наркозависимых откроют по всему Казахстану
25 Августа 2022 13:58

Отделения для реабилитации наркозависимых откроют по всему Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отделения для реабилитации наркозависимых откроют по всему Казахстану. На сегодня трехэтапная реабилитация пациентов, зависимых от наркотиков, функционирует в 7 регионах Казахстана, сообщил директор республиканского научно-практического центра психического здоровья Министерства здравоохранения РК Куаныш Алтынбеков на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отделения есть в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской, Актюбинской областях, а также в Нур-Султане, Шымкенте. Вся помощь оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

«В октябре отделение открывается в Центре психического здоровья Северо-Казахстанской области. До конца года в остальных регионах запланировано открытие подобных отделений», - сообщил Куаныш Алтынбеков на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в отделениях с трехэтапной программой медико-социальной реабилитации проводятся медицинские и социальные мероприятия, которые направлены на избавление от физической зависимости от наркотиков, восстановление социальных навыков, а также развитие личностных свойств, обеспечивающих устойчивость к повторному употреблению наркотиков. В них работают ребята, которые сами были зависимыми, вышли из этого состояния и, основываясь на свой опыт, помогают пациентам выздороветь.

Ранее сообщалось, что в настоящее время 107 тыс. казахстанцев лечатся от алкоголизма и наркомании. Пробовали наркотики 3,9% казахстанской молодежи.


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