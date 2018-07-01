Отделения для медпомощи пенсионерам создают в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО создаются отделения для медицинской помощи пациентам почтенного возраста, сообщает YK-news.kz.

«Развитие геронтологической помощи населению началось по Государственной программе «Денсаулык», рассчитанной на 2016 - 2019 годы, - сказал заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО Илияс Мухамеджан. - При 37 медицинских организациях созданы школы активного долголетия. А в трёх поликлиниках уже появились кабинеты геронтологии. В Усть-Каменогорске и Семее открыты отделения для ветеранов на 60 круглосуточных коек. В районах действуют ещё 102 круглосуточные койки для них».

Гериатрическими кабинетами уже могут воспользоваться пожилые пациенты городской поликлиники № 1 (проспект Ауэзова, 18) и клиники «Вита-1» в Усть-Каменогорске. Третий кабинет создан в Семее.

«В Ульбинском районе очень много одиноких пожилых людей, - рассказал директор клиники «Вита-1» Рая Рахимова. - Это огромная боль. Мы стали думать, что можно было бы для них сделать. Особенно большая проблема - пациенты с деменциями (старческое слабоумие - прим. ред.), жизнь которым не облегчишь электронной очередью. Они этого просто не понимают. Мы подсчитали, что из приписанного к нам населения более 1200 человек - это пенсионеры старше 70 лет. Нужно было создавать гериатрическое отделение специально для них».

В отделении геронтологии клиники «Вита-1» предусмотрено всё, чтобы пожилые и престарелые люди испытывали как можно меньше трудностей. Расположено оно на первом этаже, гардероб рядом. Здесь же пункт выдачи бесплатных лекарств. Пришедшие на приём пенсионеры проводят время в комнате с мягкой мебелью, телевизором, питьевой водой. Но главная трудность состоит в том, чтобы найти людей, которые способны качественно обслуживать пожилых людей.

«Работа со стариками - это огромная эмоциональная нагрузка, - признаёт Рая Рахимова. - Мы выделили ставку врача на геронтологическое отделение. У нас был опытный терапевт, но она сказала: «Я не могу!» Сейчас приняли специалиста значительно моложе, зато у неё получается ладить с пациентами. В отделении работают три медсестры и психолог. Записываем больных, минуя регистратуру. Но работать над этой проблемой надо ещё очень долго. Мы пока находимся в самом начале её решения».