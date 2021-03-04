Отделение сердечно-сосудистой хирургии создали в больнице СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской областной многопрофильной больнице, в кардиологическом блоке, объединили кардиохирургическое и ангиохирургическое отделения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жителей региона взволновала информации о якобы ликвидации кардиохирургического отделения в кардиоцентре. В областной больнице заверили, что сведения, распространяющиеся в социальных сетях, не вполне достоверны. Произошла реорганизация, а не ликвидация отделения. Ситуацию прокомментировал главный врач областной больницы Юрий Белоног. Он отметил, что вопрос реорганизации кардиохирургического отделения поднимался неоднократно в течение 2020 года. В декабре главврач облбольницы получил ходатайство от руководства кардиологического центра о реорганизации отделений путем объединения в одно отделение – сердечно-сосудистой хирургии.

«Провели открытый экономический совет. Мы проанализировали работу кардиохирургического отделения за три года. В 2018-2019 годах там было 15 коек, в прошлом году – 12. Количество пролеченных больных ежегодно прогрессивно снижается: от 184 человек в 2018 году до 139 – в 2020-м. У нас есть такой показатель, как простой койки. Он показывает, сколько фактически койка не работает. Из 12 коек почти половина простаивают. Были ситуации, когда в отделении не было больных вообще. Тогда нам приходилось отправлять в краткосрочные отпуска сотрудников, что вызывало негатив. Ежегодно нарастал убыток отделения: с 86 млн до 176 млн тенге. Пациент никаких изменений не почувствует. Как проводились операции на открытом сердце, так они и проводятся. Сейчас в отделении 22 больных, из которых кардиохирургических только четыре», - проинформировал Ю. Белоног.

Сейчас в отделении сердечно-сосудистой хирургии 37 коек. По словам Ю. Белонога, все врачи работают. Освобожденных двух санитарок и двух медсестер сразу же трудоустроили в другие отделения.

Руководитель кардиологического блока Максат Кудратуллаев добавил, что лечение кардиохирургических больных ни на минуту не останавливалось.

«Мировая тенденция – большие травматические хирургические заменяются малоинвазивными, менее травматичными и более комфортными для пациентов методами. В 2008 году, когда создавался кардиоцентр, мы открывали 20 кардиохирургических коек. Каждый год коечный фонд сокращался, поскольку уменьшалось количество пациентов. Врачи кардиохирургического отделения все переведены в созданное отделение сердечно-сосудистой хирурги и исполняют свои обязанности. Операции в нужном объеме проводятся», - сказал М. Кудратуллаев.