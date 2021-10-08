Отделение реабилитации открыли в детской областной больнице в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В многопрофильной детской Северо-Казахстанской областной больнице открыли отделение восстановительного лечения и медицинской реабилитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации медучреждения, ранее лечение проводилось в основном за счет физиотерапевтического блока. Для полноценного реабилитационного процесса необходимо было современное медицинское оборудование.

«Нацеленный на это проект реализован частным детским благотворительным фондом «Улыбка» при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». Закуплено 49 единиц современного оборудования для физиотерапевтических процедур, зала ЛФК, пассивной и активной механотерапии, ​ комплексы БОС-терапии. В отделении создана сенсорная комната. Функционирует и спелеокамера (соляная комната). Благодаря новому оборудованию, медучреждение сможет достичь уменьшения инвалидизации детей,​ снижения сроков пребывания в стационаре ​ и повышения эффективности лечения и реабилитации», - рассказали в детской областной больнице.

Отделение восстановительного лечения и медицинской реабилитации развернуто на 28 стационарных коек. Здесь ежегодно будут получать реабилитационную помощь более 600 пациентов неврологического, травматологического, ортопедического и кардиологического профилей. Реабилитация для маленьких пациентов будет бесплатной.



