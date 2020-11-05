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Отделение настольного тенниса открыли в атбасарской ДЮСШ

5 Ноября 2020 22:20
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Отделение настольного тенниса открыли в атбасарской ДЮСШ

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - В детско-юношеской спортивной школе «Бурабай» в городе Атбасаре Акмолинской области открылось отделение настольного тенниса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Для юных мастеров малой ракетки создаются условия для регулярных, круглогодичных занятий олимпийским видом спорта. Тренировки будут проходить в зале общеобразовательной школы №1.

Перед наставниками поставлены вполне выполнимые задачи: подготовка резерва для кадетской, юношеской, молодёжной, основной сборных города и области, популяризация настольного тенниса в регионе, пропаганда здорового образа жизни.

Республиканская федерация настольного тенниса направила в Атбасар мячи, оградительные барьеры, теннисные столы.


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#Акмолинская область   #Спорт  
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