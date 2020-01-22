Отделение для особенных детей открылось в областной стоматологии Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Отдельное крыло для лечения детей с ограниченными физическими потребностями, психоневрологическими особенностями и отягощенным аллергостатусом открыли в областной стоматологической поликлинике. Здесь им будут бесплатно лечить зубы под наркозом, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

До внедрения системы обязательного социального медицинского страхования вылечить зубы под наркозом можно было лишь платно. Для родителей маленьких пациентов это зачастую становилось серьезной проблемой.

«Раньше мы не могли бесплатно лечить зубы под наркозом – это не было предусмотрено размером государственного заказа. Мы могли только удалить зуб. А лечение крайне важно. Мало кто хочет оставлять ребенка без зубов. А детям с психоневрологическими диагнозами иногда невозможно вылечить зубы без полного наркоза. Они не могут следовать указаниям врача открыть рот или сплюнуть, например. Сейчас, в рамках ОСМС. есть возможность финансировать лечение под наркозом, и это решает проблему», - рассказывает Марат Тайшиков, главный врач областной стоматологической клиники.





Теперь для лечения особенных детей в больнице выделили отдельное крыло. Оно расположено на двух этажах и занимает порядка 120 кв. м. Здесь работают два стоматологических кабинета, операционный кабинет, палата для пробуждения пациентов после наркоза и палаты для детей и родителей, приехавших из других городов и районов области. Пребывание в них бесплатное.

«У моей дочки есть аллергия на местные обезболивающие препараты. Поэтому лечить зубы под местной анестезией ей нельзя. Я очень рада, что сейчас появилась возможность пройти лечение под общим наркозом бесплатно. Для моего ребенка это безопасно, нет риска возникновения каких-либо аллергических реакций», - рассказывает мама одной из пациенток Ирина Шепетовская.





Получить направление на бесплатное лечение зубов под общим наркозом можно в поликлинике по месту прописки. Прием особенных детей врачи будут вести два дня в неделю.



