Отделение детской офтальмологии появится в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В 2022 году в акмолинской многопрофильной областной больнице планируется обновить оборудование в отделении микрохирургии глаза и открыть детскую офтальмологию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Акмолинской области.

Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков посетил отделение офтальмологии в Многопрофильной областной больнице в Кокшетау.

Во время визита в больницу он отметил, что отделение нуждается в дооснащении современными медицинскими оборудованиями. Новое оборудование не закупалось уже 10 лет. Также имеется высокая потребность в аппаратуре для диагностики и оперативного лечения. А между тем это единственное офтальмологическое отделение в Акмолинской области.

Сейчас лечение здесь получают 15 человек. Ежедневно проводится около 10-15 операций.

Руководитель управления здравоохранения области также отметил, что здесь отсутствует детская офтальмологическая помощь.

«Будем открывать и развивать детскую офтальмологию. В 2022 году поддержим и усовершенствуем отделение микрохирургии глаза», - сказал Н. Сыздыков.



