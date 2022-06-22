22 Июня 2022 03:14

Отдел земельных отношений в Аркалыке ущемлял права субъектов бизнеса

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Мобильной группой при прокуратуре города Аркалыка защищены права 150 предпринимателей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мобильная группа, куда вошли представители филиала Палаты предпринимателей и прокуратуры города Аркалыка, провела проверку на соблюдение прав предпринимателей при заключении договоров аренды земельных участков.

«Результаты показали, что отделом земельных отношений акимата города Аркалыка при заключении договоров аренды земельных участков ущемляются права и интересы субъектов бизнеса, а именно в них предусматривается право арендодателя на досрочное расторжение договора в случае нецелевого использования предоставленных земель. Между тем, досрочное расторжение договора аренды земельного участка по мотивам нецелевого использования земельных участков осуществляется в рамках Земельного кодекса по итогам ряда проверок и в судебном порядке», - прокомментировали в областной Палате предпринимателей.

По всем фактам, в целях защиты прав 150 предпринимателей, прокуратурой города Аркалыка внесен акт прокурорского надзора в адрес акима города.

Как выяснилось, на сегодняшний день договора приведены в соответствие.