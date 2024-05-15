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    05:34, 15 Май 2024 | GMT +6

    Райотдел образования в Акмолинской области не спешил платить за полученные зонты

    Прокурорлар 220 шетелдік инвесторды проблемасын шешті
    Фото: Прокуратура Акмолинской области

    Более одного месяца не могли получить денежные средства за поставленные товары предприниматели в Буландынском районе Акмолинской области. Лишь после вмешательства прокуратуры дело сдвинулось с мёртвой точки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В прокуратуру Буландынского района обратились индивидуальные предприниматели с жалобой на действия должностных лиц отдела образования по Буландынскому району за нарушения законодательства о государственных закупках, — сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

    Как оказалось, между предпринимателями и отделом образования района были заключены договора о государственных закупках по поставке в учреждения образования вытяжных зонтов. Однако после поставки более одного месяца предприниматели не могли получить деньги.

    — За допущенные нарушения законности прокуратурой района внесен акт надзора и виновное лицо привлечено к ответственности, — добавили в ведомстве.

    Денежные средства были также выплачены предпринимателям.

    Теги:
    Госзакупки Борьба с коррупцией Образование Прокуратура школа Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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