Райотдел образования в Акмолинской области не спешил платить за полученные зонты

Более одного месяца не могли получить денежные средства за поставленные товары предприниматели в Буландынском районе Акмолинской области. Лишь после вмешательства прокуратуры дело сдвинулось с мёртвой точки, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В прокуратуру Буландынского района обратились индивидуальные предприниматели с жалобой на действия должностных лиц отдела образования по Буландынскому району за нарушения законодательства о государственных закупках, — сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

Как оказалось, между предпринимателями и отделом образования района были заключены договора о государственных закупках по поставке в учреждения образования вытяжных зонтов. Однако после поставки более одного месяца предприниматели не могли получить деньги.

— За допущенные нарушения законности прокуратурой района внесен акт надзора и виновное лицо привлечено к ответственности, — добавили в ведомстве.

Денежные средства были также выплачены предпринимателям.