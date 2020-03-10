Отдельный орган по развитию пограничных пунктов пропуска будет создан в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях единой координации вопросов разработки и реализации государственной политики в области развития авиационных, автомобильных, морских, речных и железнодорожных пунктов пропуска на государственной границе Республики Казахстан прорабатывается вопрос создания отдельного структурного подразделения в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно возложения функций по созданию, содержанию и развитию инфраструктуры пунктов пропуска (автомобильных, железнодорожных, авиационных) на один государственный орган (Министерство). На сегодняшний день развитие пунктов пропуска на границе с Китайской Народной Республикой, Республикой Узбекистан и Республикой Туркменистан осуществляется Комитетом государственных доходов Министерства финансов ввиду осуществления таможенных процедур в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В свою очередь, в рамках сотрудничества Таможенного союза с Кыргызской Республикой и Российской Федерацией пункты пропуска на казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границах находятся на балансе Пограничной службы Комитета национальной безопасности (далее - Пограничная служба). В целях принятия комплексных мер по улучшению инфраструктуры пунктов пропуска на государственной границе Республики Казахстан 25 октября 2019 года проведено заседание Государственной пограничной комиссии при Правительстве. По итогам данного заседания Пограничная служба передает пункты пропуска на баланс Министерства индустрии и инфраструктурного развития для проведения работ по строительству и реконструкции. По окончании данных работ пункты пропуска будут возвращены на баланс Пограничной службы», -отмечается в ответе главы Кабмина.

Вместе с тем, Премьер-Министр добавляет, что в целях единой координации вопросов разработки и реализации государственной политики в области развития авиационных, автомобильных, морских, речных и железнодорожных пунктов пропуска на государственной границе Республики Казахстан прорабатывается вопрос создания отдельного структурного подразделения в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития с возложением функций по данному направлению.