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Отдельный орган для отслеживания таможенных операций появится в Казахстане

20 Декабря 2021 11:34
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Отдельный орган для отслеживания таможенных операций появится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане появится главное диспетчерское управление для отслеживания таможенных операций. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день функционирует Ситуационный центр, где осуществляется полный мониторинг процессов на государственной границе, контролируются таможенные досмотры на основе Системы управления рисками. За период работы Центра выявлено более 5 тысяч нарушений и дополнительно взыскано 11 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев во время правительственного часа в Мажилисе.

Он напомнил, что с учетом приоритетности таможенной стоимости при проведении контроля и необходимости снижения контактов был создан Центр электронного декларирования.

«Его деятельность направлена на обеспечение единой цены по всей республике и, соответственно, равных условий для участников внешне – экономической деятельности. В дальнейшем Ситуационный центр и Центр электронного декларирования будут объединены в Главное диспетчерское управление. В нем будет осуществляться автоматизированный мониторинг за таможенными операциями с применением искусственного интеллекта, способного автоматически анализировать рентген-снимки инспекционно-досмотровых комплексов», - отметил министр.

«Необходимо отметить, что на сегодня многие таможенные посты морально и физически устарели и не соответствуют современным стандартам. В этой связи начата модернизация и техническое дооснащение 9 автомобильных и 1 железнодорожного пункта пропуска и создание Главного диспетчерского управления Комитета государственных доходов», - заключил Е. Жамаубаев.

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#Минфин РК   #Пограничники   #Другие государственные органы   #Цифровой Казахстан  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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