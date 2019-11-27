Отдельный госорган по вопросам водной безопасности предложила создать Дарига Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство должно разработать государственную программу по сохранению водных ресурсов республики. Об этом заявила спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева, подводя итоги парламентских слушаний по вопросам водной безопасности в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, я считаю, что Правительство должно разработать государственную программу по сохранению водных ресурсов республики, где все эти предложения и рекомендации, наблюдения ученых найдут свое отражение. Эту государственную программу нужно начать разрабатывать немедленно, тогда будет системный подход. Дальше вопрос администрирования и регулирования, он все равно остается на повестке дня. Сегодня наглядно показали, сколько государственных органов и местных исполнительных органов отвечает в целом за вопросы воды, и с этим тоже нужно разбираться», - сказала Дарига Назарбаева.

«На первых двух слушаниях по водной безопасности в рекомендациях мы говорили о том, что необходим отдельный уполномоченный орган, который будет заниматься только водой, проблемой водной безопасности. И мы с повестки дня этот вопрос не снимаем. Я не знаю, в каком виде будет этот госорган, - агентство или специализированная организация - но это должна быть отдельная организация, которая отвечает за эти вопросы и за свои действия», - подчеркнула Дарига Назарбаева.