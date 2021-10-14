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Отдельный госорган по управлению водными ресурсами не будут создавать в РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
14 Октября 2021, 16:19
Отдельный госорган по управлению водными ресурсами не будут создавать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно возможности создания отдельного государственного органа по управлению водными ресурсами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно вопроса создания отдельного государственного органа по управлению водными ресурсами сообщаю, что Указом Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года создано новое Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, в котором сосредоточены такие важные функции как формирование и реализация политики по использованию и охране водного фонда, включая подземные воды и качество воды, сбор, обработка и анализ гидрологической и гидрохимической информации», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, данный государственный орган наделен необходимыми компетенциями и полномочиями, позволяющими в полной мере реализовывать задачи по эффективному управлению водными ресурсами.

«В этой связи вопрос создания отдельного государственного органа по управлению водными ресурсами в настоящее время не рассматривается», - подчеркнул Премьер.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют сократить забор свежей воды в промышленности.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экология   Аскар Мамин   Вода  
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