Отдельную жилищную программу для матерей и отцов-одиночек предлагают разработать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разработать отдельную программу жилья для матерей и отцов одиночек предложила депутат Мажилиса Айжан Скакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь сложилась иезуитская практика: сначала люди должны быть бедными, чтобы попасть в программу, а когда решают, одобрить им ипотеку или нет, люди уже должны быть с заработками. Сложившаяся картина сама по себе показывает наличие существенных проблем и недоработок», - сказала Айжан Скакова, озвучивая депутатский запрос от фракции Народной партии Казахстана на имя заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

Депутат сообщила, что в одном только Алматы в очереди на получение жилья стоит свыше 26 тысяч семей. При запуске ипотечных программ увеличивается поток заявок в акиматы на постановку в очередь, где минимальный срок ожидания жилья превышает 10 лет (!), что недопустимо и полностью обнуляет систему финансовой поддержки малообеспеченных семей.

«А ведь когда семья находится в уязвимом положении, ничто не может придать ей больше стабильности и уверенности, чем собственное жилье. Надо понять, что имеющихся государственных программ недостаточно, потому что они подходят не всем казахстанцам, так как рассчитаны на людей с хотя бы средним доходом. Для уязвимых слоев населения, для тех же многодетных семей, которых у нас в стране 340 тысяч (к слову, более 80% бедных казахстанцев проживают в семьях, насчитывающих 5 и более человек), для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, а также для семей, где детей поднимает лишь один родитель», - добавила Айжан Скакова.

Вместе с тем, по ее словам, крайне актуальны проблемные вопросы неполных семей, где все бремя воспитания детей несет только один из родителей – мать или отец.

«Реальность такова, что мать-одиночка или отец-одиночка, воспитывающие одного, двух или трех детей, также испытывают трудности, но не попадают в категорию нуждающихся в социальной поддержке. Согласно исследовательским данным, таких семей у нас может быть более 500 тысяч и одиноких матерей в их числе, подавляющее большинство – им всем нужна отдельная программа, с максимально льготными условиями и учитывающая трудности, специфические для этой категории наших сограждан, подчеркнула мажилисмен.