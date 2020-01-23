Отдаленным районам ЗКО не хватает воды из-за недофинасирования - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Ербулат Мукаев озвучил проблемы водоснабжения отдаленных районов ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Суть нашего запроса - это водные проблемы ЗКО. Как Вам известно, из 4 отдаленных районов ЗКО три граничат с районами Российской Федерации, обеспечиваются водой из рек Большой и Малый Узени, которые подпитываются из реки Волга (РФ). Ежегодно на основании «Соглашения между Правительствами Российской Федерации и Республики Казахстан о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов» из республиканского бюджета выделяются средства на возмещение затрат по машинной подаче волжской воды в реки Большой и Малый Узени, а также в Жанибекскую систему Западно-Казахстанской области», - сказал Ербулат Мукаев в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената.

По его словам, необходимый объем волжской воды из Российской Федерации для поддержания стабильной санитарно-экологической обстановки на территориях Казталовского, Жангалинского, Жанибекского и Бокейординского районов составляет 107 млн.м3, в том числе в реки Большой Узень и Малый Узень составляет 79 млн.м3, в Жанибекскую систему 28 млн.м3. Вода из реки Волга Российской Федерации на территорию Западно-Казахстанской области подается каскадами насосных станций.

«На 2020 год из республиканского бюджета на возмещение затрат по машинной подаче волжской воды выделено 1 964 570 тысяч тенге, в том числе на водоподачу из Саратовской области Российской Федерации в реки Большой и Малый Узени - 1 439 065 тысяч тенге, из Волгоградской области Российской Федерации в Жанибекскую систему - 525 505 тысяч тенге. На эти средства объем водоподачи составит 75,163 млн м3, в то время как потребность составляет 107 млн м3», - сообщил депутат.

Он также отметил, что объем выделяемых средств на эти цели из республиканского бюджета на протяжении трех последних лет не увеличивается и остается на уровне средств, выделенных в 2018 году, тогда как ежегодно тариф на подачу одного кубометра воды увеличивается, (для сравнения рост тарифа с 2017 года по 2019 год составил в среднем 25,1 %).

«Кроме того, на сегодня курс рубля к тенге постоянно растет. Из-за недофинансирования из республиканского бюджета, роста тарифа на воду и нестабильного курса валют, подача волжской воды осуществляется в неполной мере и не удовлетворяют потребностей населения, проживающего в южных районах области. В этом году для поддержания стабильной экологической обстановки в регионе необходимо дополнительное выделение средств из республиканского бюджета в сумме 836 117,323 тысячи тенге на подачу недостающего объема 31,8 млн.м3. Вопрос выделения этих средств просим внести на рассмотрение на первое уточнение республиканского бюджета», - заключил Е. Мукаев.