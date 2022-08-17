17 Августа 2022 14:47

Отдал мошенникам 15 млн тенге предприниматель из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области глава крестьянского хозяйства перечислил мошенникам 15 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мужчине позвонил неизвестный, который представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что якобы на имя мужчины пытаются оформить крупный кредит. Избежать этого можно, если перевести все сбережения на «безопасный счет». Потерпевший снял со своего депозита 15 млн тенге и перечислил на указанные реквизиты.

Потерпевший признается, что слышал о подобных уловках мошенников, но поверить аферистам его заставили убедительная манера общения, грамотная речь с использованием профессиональных терминов.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество».

С начала года по области зарегистрировали 129 интернет-мошенничеств по схеме «звонок из банка».