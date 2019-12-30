Отчисления половины жителей Павлодарской области в Фонд медстрахования уплатит государство

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 2020 года вводится система обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Это стало главной темой очередного заседания Дня фракции. Мероприятие транслировалось в прямом эфире телеканала «Ertis».

Исполняющий обязанности руководителя областного управления здравоохранения Ардак Кузеков ознакомил присутствующих с процессом подготовки области к переходу на ОСМС. По его словам, 8787 медработников региона прошли обучение по вопросам ОСМС. Также Павлодарская область является одним из лидеров по количеству прикрепленного к поликлиникам населения.

Директор областного филиала НАО «Фонд медицинского страхования» Нурлан Касимов рассказал о социальной направленности вводимой системы. Так, по его словам, отчисления в фонд за 15 категорий социально уязвимых граждан будет производить государство.

«По Казахстану это около 11 млн человек, что практически равно 60% населения страны, - говорит Нурлан Касимов. – В нашей области таких людей 390 474 человека, или 51,3% населения региона. Это дети, студенты, пенсионеры, инвалиды, официально безработные, лица, находящиеся в декретном отпуске и другие граждане».

Нурлан Касимов также отметил, что с 1 января по 31 марта 2020 года все население РК будет считаться условно застрахованным. То есть вне зависимости от статуса застрахованности все граждане смогут получать полный пакет медуслуг.

В завершение заседания аким области Булат Бакауов подчеркнул необходимость слаженного перехода к ОСМС.

«Проведена большая работа по разъяснению, - отметил Булат Бакауов. – Благодарю депутатов маслихатов различных уровней – членов фракции за активную работу. Теперь наша задача – с первых чисел 2020 года организованно, четко и слаженно перейти на новый вид медобслуживания».

Автор: Айбек Жуматов