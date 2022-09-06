Отчисление 50% от инвестдохода Нацфонда на спецсчета детей рассматривают в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Технические аспекты по отчислению 50% от инвестиционного дохода Нацфонда на спецсчета рассматривает Нацбанк РК совместно с Правительством. Об этом сообщил глава финрегулятора Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Видение у Национального банка есть. Президент ясно озвучил свое поручение с пониманием того, что это достаточно непростой вопрос», - сказал Галымжан Пирматов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Глава Нацбанка сообщил, что сейчас обсуждается техническая сторона этого вопроса.

«Мы сейчас с Правительством обсуждаем – как технически правильно и оптимально это поручение исполнить. Я думаю, как только будет совместное решение принято, мы готовы будем поделиться деталями с казахстанцами», - сказал Г. Пирматов.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет.