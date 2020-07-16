Отчиму, избившему 8-летнего пасынка в Талдыкоргане, вынесен приговор

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - К 10 годам заключения приговорили отчима, избившего 8-летнего пасынка в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних № 1 Алматинской области вынесен обвинительный приговор Гревцеву Денису за совершение преступления, предусмотренного пунктами 3), 4), 11) части 2 статьи 106 Уголовного Кодекса (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; с особой жестокостью; в отношении заведомо несовершеннолетнего)

Напомним, весной в Талдыкоргане​ восьмилетнего мальчика с множественными травами​ «скорая помощь» доставила в областную детскую больницу. Мальчик впал в кому. После чего был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«В главном судебном разбирательстве Д. Гревцев пояснил, что он не отдавал отчет своим действиям, в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Эти доводы Д. Гревцева судом не были приняты во внимание, так как избиение ребенка длилось около одного часа», - отметили в Алматинском областном суде.

С учетом изложенного и других обстоятельств жизни ребенка, выясненных в ходе рассмотрения дела, суд посчитал необходимым назначить максимальное наказание предусмотренного санкцией указанной статьи.

«Суд признал его виновным в нанесении тяжких телесных повреждений с особой жестокостью, используя беспомощное состояние восьмилетнего ребенка и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет», - говорится в сообщении судебного ведомства.

Кроме того, по делу были вынесены три частных постановления, в отношении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Талдыкорган - за формальный подход к своим обязанностям по защите прав ребенка; администрации КГУ средней школы № 9 с дошкольным миницентром – за отсутствие воспитательной работы по выявлению детей, живущих в трудных условиях, ведь данная семья привлекла внимание ответственных лиц только после совершения тяжкого преступления.

Также суд вынес частное постановление для поощрения врачей Многопрофильной областной детской больницы города Талдыкорган - директора Доскалиева М.К., заведующего хирургии Оспангалиева М.К., заведующего отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Бегимбетова Б.Н., врача Аушинова К.Е., лечащего врача Решетова А.А., которые самоотверженно на протяжении тридцати дней боролись за жизнь мальчика.

Приговор не вступил в законную силу..