Отчима во время ссоры зарезал житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области расследуют дело по факту убийства мужчины в селе Явленке Есильского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы прокуратуры области, убийство на бытовой почве произошло накануне, 18-го октября.

«24-летний сельчанин в ходе распития спиртных напитков со своим 46-летним отчимом и возникшей ссоры совершил его убийство. Мужчина нанес последнему множественные колото-резанные ранения, от которых тот скончался на месте. Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Убийство», - сообщили в ведомстве.

Идут следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Ход расследования взяла на контроль прокуратура области.