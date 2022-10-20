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    20:44, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Отчима во время ссоры зарезал житель СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области расследуют дело по факту убийства мужчины в селе Явленке Есильского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы прокуратуры области, убийство на бытовой почве произошло накануне, 18-го октября.

    «24-летний сельчанин в ходе распития спиртных напитков со своим 46-летним отчимом и возникшей ссоры совершил его убийство. Мужчина нанес последнему множественные колото-резанные ранения, от которых тот скончался на месте. Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Убийство», - сообщили в ведомстве.

    Идут следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Ход расследования взяла на контроль прокуратура области.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Криминал Происшествия Происшествия, ЧС
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