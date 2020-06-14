Отчим несколько часов удерживал в сарае связанного четырехлетнего пасынка в ЗКО

КАЗТАЛОВСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В селе Западно-Казахстанской области отчим связал 4-летнего пасынка и несколько часов удерживал его в сарае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Как стало известно, случай произошел в селе Казталовского района 10 июня. Мужчина связал руки и ноги 4-летнему пасынку и запер его в сарае. Вызволить мальчика удалось только после вмешательства односельчан.

Руководитель отдела образования Казталовского района Самал Джангереева рассказал, что мужчина привязал мальчика в сарае. О случившемся мать ребенка рассказала воспитателю детского сада.

«По информации наших сотрудников привязать ребенка мужчину заставила его родственница. Сейчас создана специальная комиссия из числа сотрудников районного отдела полиции и отдела образования. Они будут выяснять подробности», - рассказала Самал Джангереева.

К слову, в отделе образования сообщили, что мужчина страдает психическим расстройством, и он стоит на учете.

«Выяснилось, что мужчина, 1991 года рождения, 10 июня с 8 до 11 часов запер ребенка в сарае. По данному факту Казталовским районным отделом полиции начато расследование по части второй статьи «Незаконное лишение свободы» УК РК, - рассказали в полиции.

Следует отметить, причины жестокого обращения с ребенком пока неизвестны.