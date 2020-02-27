Отчеты акимов не должны быть пустой формальностью - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С потенциалом отдаленного Сарысуского района в ходе двухдневной рабочей поездки ознакомился аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Напомним, с десятью районами Жамбылской области знакомится глава региона Бердибек Сапарбаев - посещает школы, больницы, дома культуры, объекты ЖКХ, крестьянские хозяйства, встречается с местными жителями. Аким области уже побывал в Кордайском, Жамбылском, Рыскуловском, Таласском районах. Отдаленный Сарысуский район стал пятым по счету районом, куда совершил рабочую поездку глава региона.

До 1997 года село Саудакент являлось административным центром района, а после потери статуса столкнулось с проблемой пустующих зданий. К примеру, сельская поликлиника совмещена с больницей. Но при этом уже более 20 лет остается законсервированным один из корпусов бывшей Центральной больницы. В планах местной власти – передать его на баланс районного акимата и разместить здесь одно из социальных учреждений.

Аким области сообщил, что рассмотрит вопрос проведения капитального ремонта лечебного учреждения, поговорил с пациентами.

В школе технического творчества прошла встреча с сельчанами, в ходе которой Бердибек Сапарбаев заверил, что социальная сфера села будет развиваться. В числе ближайших приоритетов назвал ревизию земель, расширение поливных площадей, укрупнение крестьянских хозяйств, увеличение поголовья скота, развитие малого и среднего бизнеса через предоставление микрокредитов и грантов.

Аким области отметил, что особое место в развитии Сарысуского района занимают крупные промышленные предприятия «Еврохим Удобрения» и «Казфосфат», которые проявляют свою социальную ответственность. Российская компания «Еврохим-Удобрения» продолжает строительство завода по выпуску минеральных удобрений, инвестиции составят 1 млрд долларов, откроются более 900 постоянных рабочих мест.

В ходе рабочей поездки глава региона встретился с турецкими инвесторами из компании Yildirim Holding, которые планируют построить в районе завод по выпуску 400 тысяч тонн кальцинированной соды в год и вложить в экономику региона 325 млн долларов. Также Бердибек Сапарбаев побывал в производственных помещениях центральной обогатительной фабрики ГПК «Каратау».

В Сарысуском районе решена проблема аварийных и трехсменных школ, однако есть нехватка педагогических кадров. При посещении учебного заведения имени Мухтара Ауэзова в селе Туркестан выяснилось, что свободны 23 вакансии учителей. Имея педагогический вуз, регион не должен испытывать подобных проблем, уверен аким области.

На встрече с жителями в сельском клубе имени Ашира Буркитбаева ветеран Султан Алиев отметил, что здесь в мире и согласии проживают казахи и курды, три его невестки – казашки. Глава региона подчеркнул, что нужно больше проводить совместных культурно-спортивных мероприятий, особенно среди молодежи.

Пустующие многоквартирные дома - характерная проблема «малых городов», возникших в прошлом веке благодаря «большой жамбылской химии», а затем, с развалом Союза, испытавших массовый отток жителей и запустение. Сегодня города горняков Каратау в Таласском районе и Жанатас в Сарысуском районе возрождаются.

Начиная с 2010 года, в Жанатасе восстановлено 15 домов, построенных в 70-е годы прошлого века. На очереди - восстановление еще четырех. Акима области не устроила стоимость работ, которая в некоторых случаях доходит до полумиллиарда тенге. В прошлом году рядом с пустующими многоэтажками открыли общежитие для тех, кто ждет своей очереди на жилье. Глава региона пообщался с жителями, которые вполне довольны предоставленными условиями и качеством квартир.

Во время посещения очистных сооружений города Жанатаса аким района Канатбек Мадибек рассказал о реализации многолетнего проекта по реконструкции канализационной сети, который завершится в мае этого года. Теперь на очереди проект модернизации очистных сооружений стоимостью 2,6 млрд тенге.

В планах местных властей - благоустройство районного центра. Планируется обустроить набережную вокруг озера, возвести музей, школу творчества и киноконцертный зал, обустроить территорию возле мечети, реконструировать два моста и установить скульптуры трех великих казахских биев.

В Доме культуры Жанатаса состоялась встреча с активом района. Жители поднимали вопросы вредного влияния химических производств на окружающую среду и здоровье людей, качества питьевой воды, высоких цен на продукты, восстановления жилого фонда, выплаты пособий по инвалидности.

«Мы должны максимально использовать имеющийся потенциал для улучшения благосостояния граждан, роста экономики и решения социальных задач, - сказал Бердибек Сапарбаев. - Цены на продукты растут, потому что мы сами мало производим. Сельчане в первую очередь должны озаботиться решением задачи обеспечения как себя, так и всей области собственным продовольствием. Нужно активнее прибегать к помощи различных госпрограмм, сегодня кредиты можно получить под очень низкие проценты и начать собственное дело. Мы будем держать на контроле соблюдение промышленными предприятиями экологических норм, защита здоровья граждан – первостепенная задача власти. Я всегда говорю акимам, чтобы они чаще проводили встречи с населением. Государство должно слышать и реагировать на запросы граждан. Отчеты акимов не должны быть пустой формальностью, они должны отвечать на наиболее острые вопросы граждан. Аким, который боится своего народа, не может быть руководителем».