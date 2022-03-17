Отчетные встречи акимов – что волнует жамбылцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жилье, работа, социальные выплаты, благоустройство населенных пунктов – вопросы, которые задают жамбылцы на отчетных встречах акимов, проанализировали в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе главы жамбылского региона, в соответствии с поручением Главы государства аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев проводит встречи с населением, принимает участие в отчетных встречах акимов областного центра, районов, сельских округов. С начала года глава региона побывал в более 15 населенных пунктах.

Так, в Таразе Бердибек Сапарбаев встретился с жителями окраинных жилых массивов Кумшагал, Шолдала, Колтоган, Жидели, Шанырак, Кызылабад, не так давно вошедших в территорию областного центра и, соответственно, не имеющих еще пока в достаточной мере обеспечения инфраструктурой и социальными объектами.

«Главный принцип концепции «Слышащего государства», инициированной Президентом страны, таков – местные власти должны работать в интересах граждан. Наша главная задача укреплять взаимодействие госорганов с населением», - сказал Бердибек Сапарбаев, подчеркнув, что, благодаря поддержке руководства страны и труду жителей региона, успешно реализуются госпрограммы, укрепляется экономика региона, создаются новые рабочие места.

По итогам 2021 года в Жамбылской области обеспечен рост по всем основным показателям социально-экономического развития. Социальные проблемы находят свое решение, вовремя выплачиваются социальные выплаты.

«Дороги, освещение, водопровод – вопросы, которые будут полностью решены в течение двух лет в Таразе, - заверил жителей Бердибек Сапарбаев. - Проекты, которые реализуются на региональном уровне, такие как «Асарлатып үй салу», «Жомарт түлек», «Таразға тарту», найдут свое продолжение и в этом году».

В ходе встречи был заслушан отчет акима города Тараза Ержана Жилкибаева о проделанной в 2021 году работе.

Вопросы по продовольственной безопасности были подняты населением в ходе рабочей поездки в Жуалынский район, где Бердибек Сапарбаев принял участие в отчетной встрече акима района Олжаса Каржауова.

«Мы должны сами себя обеспечивать необходимыми продуктами. Начинать надо с личных подсобных хозяйств. На селе каждому под силу обеспечить себя мясом, молоком, хлебом. У трудолюбивого человека всякое дело спорится», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Жуалынцы в этом году намерены увеличить число молокоперерабатывающих цехов с восьми (50 тонн молока ежесуточно) до 12-ти. Половина населения этого района, расположенного в благоприятной аграрной зоне, занимается молочным животноводством.

«Самое главное – общественное согласие и стабильность. Лишь совместными усилиями мы добьемся значительных успехов», - подчеркнул аким области.

В Таласском районе, где Бердибек Сапарбаев принял участие в отчетной встрече акима Аккольского сельского округа, обсуждали вопросы газификации сел.

«Сегодня газификация реализуется в полной мере - газопровод уже протянут из Биликоля. До конца года голубое топливо поступит в Акколь, будут газифицированы и села, расположенные рядом с Акколем. Кроме того, в центре нашего внимания ремонт школы и строительство здания врачебной амбулатории. Еще один актуальный вопрос - вода. До мая мы должны собрать в озере Акколь не менее 90 миллионов кубометров воды», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Жители села поблагодарили за поддержку и внимание руководство страны и области.

В целом в ходе встреч жамбылцы поднимали вопросы, касающиеся инфраструктурных проектов, развития сельского хозяйства, строительства социальных объектов, увеличения количества социальных павильонов, благоустройства населенных пунктов, обеспечения поливной водой.

Глава региона заверил жителей, все обращения будут взяты на контроль, ни один сельский округ не останется без нашего внимания.

После каждой отчетной встречи аким области Бердибек Сапарбаев проводит приемы граждан, посещает социальные объекты, инспектирует ход строительных работ в районах, посещает крупные предприятия, дает поручения по увеличению заработной платы сотрудников и улучшению условий труда.

Напомним, 7 марта Президент Казахстана подписал Указ «О проведении встреч акимов с населением».