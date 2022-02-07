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Отчетную встречу с населением проведет онлайн аким Петропавловска

7 Февраля 2022 16:01
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Отчетную встречу с населением проведет онлайн аким Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На странице акимата Петропавловска в социальных сетях появилась информация о проведении отчетной встречи главы города Булата Жумабекова с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Судя по размещенной информации, отчетная встреча в этом году пройдет в формате онлайн в социальных сетях Faсebook, Instagram, YouTube и в Zoom. Отчет будет один, ранее градоначальник проводил несколько встреч в разных микрорайонах Петропавловска.

Предварительно отчетная встреча намечена на 25-е февраля. Петропавловцы могут направить свои предложения, замечания, вопросы и отклики в Telegram-бот «Отчетные встречи 2022» с 21-го по 23-е февраля.

«В день проведения встречи на период онлайн-трансляции с 11:00 до 12:30 часов будут работать специальная справочная служба в ситуационном центре «Ikomek» с телефоном (7152) 35-00-17, Whatsapp с номером 8 705 187 04 51 и Telegram-бот «Отчетные встречи 2022». Предложения и замечания будут рассматриваться только при условии обязательного указания фамилии, имени, отчества, домашнего адреса и контактного телефона обращающихся», - говорится в сообщении горакимата.

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#Северо-Казахстанская область   #Акимат  
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Автор:

Олеся Жуковень

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