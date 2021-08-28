Отчетную коллегию Горздрава по итогам полугодия провели в столичном акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством заместителя акима столицы Асхата Оралова в режиме онлайн состоялась отчетная коллегия управления общественного здравоохранения города по итогам первого полугодия текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В заседании приняли участие Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, руководитель управления общественного здравоохранения Тимур Муратов, руководители медицинских организаций города.

Заместитель акима города поставил задачи перед Горздравом на II полугодие 2021 года. Среди первоочередных - завершение массовой вакцинации против коронавирусной инфекции, дальнейшее развитие инфраструктуры системы здравоохранения, снижение дефицита кадров, реализация Государственной программы развития здравоохранения на 2020-2025 годы, оказание медицинской помощи в системе ОСМС и другие.

Также Асхат Оралов отметил позитивную тенденцию по снижению материнской смертности.

«Необходимо продолжать работу в таком же темпе, усилить профилактику и совершенствовать процесс непрерывного повышения квалификации медицинских работников», - отметил заместитель главы города.

Положительную динамику по ряду показателей отметил и вице-министр здравоохранения.

«В городе Нур-Султан наблюдается положительная динамика по показателям – снизилась заболеваемость ожирением среди детей (0-14 лет), увеличился уровень оснащенности медицинских организаций медицинской техникой, снизился уровень износа зданий медицинских организаций, повысилась доля частных инвестиций в здравоохранении. Вместе с тем необходимо обратить внимание на рост смертности от болезней системы кровообращения и травм», - подчеркнул Марат Шоранов.

Руководитель городского управления здравоохранения в своем докладе особое внимание уделил вопросу прикрепления к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

«Необходимо обеспечить оказание данной государственной услуги строго в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и недопущение фактов нарушения сроков ее оказания и необоснованных отказов. Последние должны быть максимально мотивированными», - сказал Тимур Муратов.

В завершение заседания заместитель акима города поручил взять на контроль факты фальсификации паспортов вакцинации. Учитывая, что столица сегодня находится в «красной» зоне, необходимо усилить работу медицинских организаций.

«В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией необходимо обеспечить наличие 3-х месячного запаса лекарственных средств. Следует проводить инвентаризацию медицинского оборудования, медикаментов на постоянной основе. Мы не должны допустить отсутствие необходимых лекарств при лечении пациентов. Руководителей стационаров прошу уделять особое внимание больным, находящимся в реанимационных отделениях. Необходимо ежедневно проводить мультидисциплинарные консилиумы», - заключил Асхат Оралов.