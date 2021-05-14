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Отчетная встреча перед населением министра финансов РК состоится 15 июня

Редактор:  
Гульмира Байзакова
14 Мая 2021, 16:21
Отчетная встреча перед населением министра финансов РК состоится 15 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отчетная встреча перед населением министра финансов РК состоится 15 июня 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

В ходе встречи глава Минфина Ерулан Жамаубаев расскажет об итогах работы и планах ведомства на предстоящий период. Также будут даны ответы на вопросы граждан.

Вопросы и предложения можно отправлять на электронный адрес: m.minfin@minfin.gov.kz.

Для обратной связи необходимо указать свои данные и контактный номер телефона.

Call center: 8 (7172) 75-02-93, 75-04-60


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