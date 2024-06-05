Отчет Правительства об исполнении бюджета за 2023 большинством голосов передан в Сенат

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты заслушали отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. Документ направлен на рассмотрение в Сенат, передает корреспондент агентства Kazinform.

С основными докладами по вопросу выступили министр финансов РК Мади Такиев и глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.

— По оперативным данным, рост ВВП страны составил 5,1%. Этого удалось добиться за счет притока инвестиций в основной капитал и динамичного развития ключевых отраслей экономики: обрабатывающей промышленности, строительной отрасли. Годовая инфляция составила 9,8%, снизившись в два раза по сравнению с 2022 годом. Обеспечение необходимым объемом финансирования позволило государству выполнить все свои социальные обязательства, — сообщил Мади Такиев.

По данным Министерства финансов РК, в 2023 году поступления бюджета составили 19,29 трлн тенге, расходы — 22,4 трлн тенге. Таким образом, дефицит бюджета составил 3,1 трлн тенге или 2,6% к ВВП

В свою очередь глава ВАП Алихан Смаилов сообщил, что согласно результатам проведенных аудитов, всеми органами госаудита, сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 489 млрд тенге. По итогам 2023 года Высшей аудиторской палатой в правоохранительные органы передано 23 материала аудита.

По итогам рассмотрения Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии Amanat Елнур Бейсенов сообщил, что отчет правительства можно утвердить. Партия Respublika также поддержала это предложение.

Депутатская фракция Народной партии Казахстана не поддержала отчет правительства за 2023 год.

Депутат от фракции ОСДП Асхат Рахимжанов сообщил, что они воздержатся при голосовании по принятию отчета правительства.

Депутат Азат Перуашев заявил, что партия «Акжол» будет голосовать против отчета правительства за 2023 год.

Там не менее большинство депутатов проголосовало за то, чтобы отчет правительства об исполнении бюджета за 2023 год был передан в Сенат на рассмотрение.