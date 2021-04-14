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    13:19, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Отчет по эффективности вакцины QazVac подготовят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки сообщили, что подготовлен отчет по безопасности казахстанской вакцины QazCovid-in (QazVac), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, на сегодня исследования вакцины идет в штатном режиме согласно протоколу, утвержденного Министерством здравоохранения.

    «Все добровольцы еженедельно сообщают врачам о состоянии своего здоровья, постоянно приходят в клиники, их наблюдают врачи. У добровольцев берутся анализы, как на вирусоспецифические антитела, так и на нейтрализующие антитела», - рассказал в ходе брифинга в СЦК Мирас Дауленов.

    По словам вице-министра, НИИ проблем биологической безопасности подготовил отчет по безопасности вакцины.

    «Отчет передается Минздраву и готовится отчет по эффективности вакцины. Здесь как раз мы приглашаем на наши клинические базы добровольцев, берем у них анализы и по результатам обработки этих анализов, будет видно окончательные данные, связанные с эффективностью», - уточнил М. Дауленов.

    Напомним, завтра, 15 апреля, завершается 50% третьей фазы клинических исследований казахстанской вакцины QazCovid-in.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация МОН Главная Минздрав РК
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