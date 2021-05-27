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    14:09, 27 Май 2021 | GMT +6

    Отчет о состоянии сферы доступа к информации планируют внести в АП в июне - МИОР РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отчет о состоянии сферы доступа к информации планируют внести в Администрацию Президента в июне. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Министерстве информации и общественного развития РК представили проект ежегодного отчета Главе государства о состоянии сферы доступа к информации.

    «Отчет мы будем вносить в Администрацию Президента в июне месяца. В принципе, у нас есть время для того, чтобы еще раз посмотреть окончательный вариант документа. Хочу призвать всех членов комиссии и государственных органов, если есть предложения по содержанию отчета, просим предоставить», - обратился вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов в ходе заседания Комиссии по вопросам доступа к информации.

    Вице-министр также напомнил, что изменения в закон о доступе к информации были внесены в прошлом году.

    Как ранее было отмечено, отчет составлен по итогам 2020 года и включает в себя ретроспективный анализ развития сферы доступа к информации в Казахстане с момента принятия закона в 2015 году. Целью документа является информирование общества о реализации закона о доступе к информации.


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