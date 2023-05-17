Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Отчет о поступивших и потраченных средствах опубликуют на сайте Фонда медстрахования

Автор:  
Шынар Хамитова
17 Мая 2023, 17:49
Отчет о поступивших и потраченных средствах опубликуют на сайте Фонда медстрахования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Информация о полученных и потраченных средствах будет опубликована на сайте фонда социального медицинского страхования. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смайлов, отвечая на вопрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время для улучшения прозрачности деятельности фонда ведется работа по его полной оцифровке на основе принципа персонифицированного финансового учета и отслеживания движения денежных средств. В этой связи информация по поступлению финансовых средств и их использованию будет доступна на сайте фонда. Вопросы совершенствования системы ОСМС будут решены планомерно в рамках цифровизации здравоохранения», - написал Премьер-министр в ответе на депутатский запрос.

По итогам 2022 года Фондом выявлено свыше 3 млн нарушений на сумму 20,8 млрд. тенге, из них приписки составляют 403 млн тенге (1,8 %).

«Вопрос исключения фактов приписок будет решаться путем полной оцифровки системы здравоохранения, что позволит обеспечить 100 % охват мониторингом. При этом оцифровка будет осуществляться на основе принципа персонифицированного финансового учета и отслеживания движения денежных средств на виртуальных счетах потребителей медицинских услуг», - добавил Алихан Смайлов.

Напомним, с 1 января 2023 года изменены размеры минимальной заработной платы и месячного расчетного показателя.


Медстрахование  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане