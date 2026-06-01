Отчет казахстанских школьников вошел в топ-15 на ЧМ по подводной робототехнике в США

Казахстанские школьники приняли участие в международном финале по подводной робототехнике International SeaPerch Challenge 2026, который прошел 30–31 мая в Университете Мэриленда (США), передает Kazinform.

Команда из Казахстана «Nomadic Guardians» на базе Креативной школы имени Бибигуль Тулегеновой добилась успеха в секции технического аудита.

Фото: Kazinform

В состав команды вошли талантливые казахстанские школьники: Ерсултан Мукатай, Даяна Жумахан, Амина Умурзакова, Адель Бауржанова, Әмірхан Елубай, Ярослав Врублевский, Азат Орал, Малика Нугиева и Алихан Мухтарұлы. Подготовкой команды руководили менторы: Шыңғыс Ахметулаев, Анель Сауданбекова и Дарын Ибраев.

Фото: Kazinform

Жюри мирового первенства присудило инженерному отчету (Technical Design Report) наших школьников высокие 88 баллов из 94 возможных. Этот результат вывел команду Nomadic Guardians на 15-е место в мире в данной номинации, в которой всего принимали участие более 210 сильнейших технологических команд.

В судейском рейтинге за технический аудит казахстанские робототехники обошли десятки сильнейших зарубежных соперников.

Путёвку на мировой финал в США команда завоевала благодаря успешному выступлению на отборочном туре — региональном кубке SeaPerch West Asia в ОАЭ, где они заняли абсолютное первое место в старшей категории.