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Отца с дочерью обманула на 2 млн тенге мошенница в Семее

9 Августа 2019, 16:45
Отца с дочерью обманула на 2 млн тенге мошенница в Семее

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Семее мошенница обещала помочь поступить на учебу в Медицинскую академию и обманом присвоила 2 миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

6 августа в Ауезовский отдел полиции города обратился 54-летний житель Абайского района о том, что в начале июля месяца этого года малознакомая женщина, войдя в доверие, путем обмана, пообещав помочь его дочери поступить на бесплатное обучение в Медакадемию, завладела деньгами в сумме 2 миллиона тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицией установлена личность мошенницы. Ею оказалась 38-летняя жительница города», - рассказали в ДП ВКО.

Данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса РК (мошенничество). В настоящее время проводится досудебное расследование.

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