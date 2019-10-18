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Отца, пытавшегося спасти 4-летнего ребенка, сбил насмерть автобус в Кызылорде

18 Октября 2019 02:46
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Отца, пытавшегося спасти 4-летнего ребенка, сбил насмерть автобус в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Автобус в кызылорде сбил двух человек. Один из них скончался на месте происшествия, второй госпитализирован в отделение реанимации детской больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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ДТП произошло днем недалеко от пересечения проспекта Абая и улицы Ы. Алтынсарина.

По информации пресс-службы департамента полиции, 4-летний ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Отец хотел спасти ребенка. Но в этот момент их сбил пассажирский автобус.

«От полученных травм отец ребенка скончался на месте происшествия. А пострадавший малыш был доставлен в реанимационное отделение детской больницы. Личность водителя автобуса была установлена сразу. Назначены экспертизы. По факту проводится расследование по части 3-й статьи 345-й Уголовного кодекса Республики Казахстан», - сообщили в полиции.

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Ключевые слова: Кызылординская область, ДТП, МВД РК,
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Гульмира Байзакова

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