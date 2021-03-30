РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:25, 30 Март 2021 | GMT +6

    Отца и сына подозревают в незаконной охоте в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали очередной факт браконьерства. За незаконную охоту задержаны отец и сын, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, участковый Лесного сельского округа Кызылжарского района в половине десятого вечера на сельской автодороге увидел припаркованный на обочине «ВАЗ». Полицейский остановился, чтобы спросить, требуется ли помощь. 64-летний сельчанин ответил, что машина сломалась, но его сын принесёт нужную деталь. Однако участковый заметил 29-летнего мужчину, который волок к машине тушу сибирской косули.

    На место приехала следственно-оперативная группа. Из машины подозреваемых изъяли гладкоствольное ружье 12 калибра.

    «Со слов подозреваемого, старшего из сельчан, он заменил в ружье пружину и хотел проверить оружие. Для этого он с сыном и выехал в лес, где ему попалась на глаза косуля. Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Это первый случай незаконной охоты, выявленный в районе с начала года», - сообщил и.о. начальника отдела полиции Кызылжарского района Пётр Климов.

    Досудебное расследование идет по уголовной статье «Незаконная охота».

    Полицейские напомнили, что охотничий сезон в регионе закрыт с декабря прошлого года.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!