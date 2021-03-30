Отца и сына подозревают в незаконной охоте в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали очередной факт браконьерства. За незаконную охоту задержаны отец и сын, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, участковый Лесного сельского округа Кызылжарского района в половине десятого вечера на сельской автодороге увидел припаркованный на обочине «ВАЗ». Полицейский остановился, чтобы спросить, требуется ли помощь. 64-летний сельчанин ответил, что машина сломалась, но его сын принесёт нужную деталь. Однако участковый заметил 29-летнего мужчину, который волок к машине тушу сибирской косули.

На место приехала следственно-оперативная группа. Из машины подозреваемых изъяли гладкоствольное ружье 12 калибра.

«Со слов подозреваемого, старшего из сельчан, он заменил в ружье пружину и хотел проверить оружие. Для этого он с сыном и выехал в лес, где ему попалась на глаза косуля. Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Это первый случай незаконной охоты, выявленный в районе с начала года», - сообщил и.о. начальника отдела полиции Кызылжарского района Пётр Климов.

Досудебное расследование идет по уголовной статье «Незаконная охота».

Полицейские напомнили, что охотничий сезон в регионе закрыт с декабря прошлого года.