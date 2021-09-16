Отца и сына избили на зимнем пастбище в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Двое мужчин приехали на зимнее пастбище вблизи Жезказгана и напали на хозяев дома. Полицейские задержали злоумышленников. Причина нападения выясняется, передает корреспондент МИА «Казинформ»,

В управление полиции Жезказгана Карагандинской области 11 сентября поступило сообщение о том, что на зимовку, расположенную вблизи города, напали неизвестные лица. На место происшествия последовала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, около 7.30 на зимовке неожиданно появились двое неизвестных. Из хулиганских побуждений они нанесли телесные повреждения 52-летнему мужчине и его 23-летнему сыну, после чего скрылись.

Одного из потерпевших, получившего различные травмы, госпитализировали в медицинское учреждение Жезказгана. Полицейским стало известно, что злоумышленники передвигались на автомобиле УАЗ.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух мужчин в возрасте 32 и 35 лет. Подозреваемые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания. Ведется расследование», - сообщили в ДП Карагандинской области.