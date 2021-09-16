РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:43, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Отца и сына избили на зимнем пастбище в Жезказгане

    None
    None
    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Двое мужчин приехали на зимнее пастбище вблизи Жезказгана и напали на хозяев дома. Полицейские задержали злоумышленников. Причина нападения выясняется, передает корреспондент МИА «Казинформ»,

    В управление полиции Жезказгана Карагандинской области 11 сентября поступило сообщение о том, что на зимовку, расположенную вблизи города, напали неизвестные лица. На место происшествия последовала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, около 7.30 на зимовке неожиданно появились двое неизвестных. Из хулиганских побуждений они нанесли телесные повреждения 52-летнему мужчине и его 23-летнему сыну, после чего скрылись.

    Одного из потерпевших, получившего различные травмы, госпитализировали в медицинское учреждение Жезказгана. Полицейским стало известно, что злоумышленники передвигались на автомобиле УАЗ.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух мужчин в возрасте 32 и 35 лет. Подозреваемые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания. Ведется расследование», - сообщили в ДП Карагандинской области.


    Теги:
    Криминал Карагандинская область Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!