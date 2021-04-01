Отборочный матч ЧМ между сборными Украины и Казахстана покажут в прямом эфире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня вечером на стадионе «Олимпийский» в Киеве сборные Украины и Казахстана сыграют очередной матч отборочного турнира ЧМ-2022. Игра будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Qazsport» в 00:35 (по времени Нур-Султана), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РТРК «Казахстан».

Комментаторами матча станут Ерсин Ерик и Ербол Каиров.

Команда Андрея Шевченко уже сыграла две игры и в обе вничью 1: 1. Сначала гости разделили очки с Францией, а через четыре дня - с Финляндией. 28 марта на «Астана-Арене» сборная Казахстана уступила французской команде со счетом 0:2.

Сборные Украины и Казахстана теперь в одной группе в отборочном цикле третьего чемпионата мира. Ранее они встречались в отборочных турнирах чемпионатов мира 2006 и 2010 годов. Команды двух стран сыграли 4 официальных матча, в которых победила Украина.

Фото: kff.kz