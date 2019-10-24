Отбор в Президентский молодежный кадровый резерв проходит открыто - Анар Жайылганова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На этап «Оценка потенциала» отбора в Президентский молодежный кадровый резерв прошли 549 участников. Об этом сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жайылганова на пресс-конференции в Үкімет үйі, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для открытости информация об участниках отбора доступна для всех. Мы публикуем после каждого этапа отбора список тех, кто прошел предыдущий этап. Этап «Оценка потенциала» пройдет 22 октября - 3 ноября 2019 года, который состоит из трех частей: написание эссе; презентация проекта и оценка полномочий. Написание эссе и презентация проектов будут вестись онлайн в автоматизированной системе pkrezerv.kz», – сказала А.Жайылганова.

По ее словам, после «Оценки потенциала» состоятся беседы с экспертами. К беседам будут допущены участники, показавшие лучшие результаты на предыдущих этапах. После этого комиссия, созданная Администрацией Президента, будет лично беседовать с каждым претендентом, успешно прошедшим начальные этапы отбора. По итогам этой беседы Национальная комиссия будет принимать решение о приеме в Президентский молодежный резерв кандидатов, набравших самые высокие баллы.

Следует отметить, что установлено предельное число кандидатов, которые будут допущены к последним этапам отбора. В частности, на верификационные тесты были допущены 1 000 человек. К следующему этапу «Оценка потенциала» – 600 человек, на беседу с экспертной комиссией попадут 400 человек, на последнем заседании Национальной комиссии будут рассмотрены результаты 330 человек.

Автор: Айжан Серикжанкызы