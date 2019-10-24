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Отбор в Президентский молодежный кадровый резерв проходит открыто - Анар Жайылганова

24 Октября 2019 14:50
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Отбор в Президентский молодежный кадровый резерв проходит открыто - Анар Жайылганова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На этап «Оценка потенциала» отбора в Президентский молодежный кадровый резерв прошли 549 участников. Об этом сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жайылганова на пресс-конференции в Үкімет үйі, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для открытости информация об участниках отбора доступна для всех. Мы публикуем после каждого этапа отбора список тех, кто прошел предыдущий этап. Этап «Оценка потенциала» пройдет 22 октября - 3 ноября 2019 года, который состоит из трех частей: написание эссе; презентация проекта и оценка полномочий. Написание эссе и презентация проектов будут вестись онлайн в автоматизированной системе pkrezerv.kz», – сказала А.Жайылганова.

По ее словам, после «Оценки потенциала» состоятся беседы с экспертами. К беседам будут допущены участники, показавшие лучшие результаты на предыдущих этапах. После этого комиссия, созданная Администрацией Президента, будет лично беседовать с каждым претендентом, успешно прошедшим начальные этапы отбора. По итогам этой беседы Национальная комиссия будет принимать решение о приеме в Президентский молодежный резерв кандидатов, набравших самые высокие баллы.

Следует отметить, что установлено предельное число кандидатов, которые будут допущены к последним этапам отбора. В частности, на верификационные тесты были допущены 1 000 человек. К следующему этапу «Оценка потенциала» – 600 человек, на беседу с экспертной комиссией попадут 400 человек, на последнем заседании Национальной комиссии будут рассмотрены результаты 330 человек.

Автор: Айжан Серикжанкызы

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Ключевые слова: Другие государственные органы,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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