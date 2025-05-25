Отбор в национальную сборную: Кубок Казахстана по борьбе проходит в Астане

Ожидается, что в турнире примут участие около 1000 спортсменов со всех регионов страны. Кроме того, на ковёр выйдут такие лидеры сборной, как Азамат Даулетбеков, Болат Сакаев и Рахат Калжан.

В последний раз борцы национальной сборной выступали на чемпионате Азии, который проходил в Аммане (Иордания) с 25 по 30 марта. Мужская сборная завоевала на континентальном первенстве одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

Единственное «золото» добыл Нуркожа Кайпанов. Наш соотечественник боролся в весе до 74 кг и в финале одержал победу над представителем Кыргызстана Орозбеком Токтомамбетом. Остальные спортсмены, на которых также возлагались надежды, не смогли завершить турнир на высоком месте из-за травм. В частности, речь о Ризабеке Айтмухане и Болате Сакаеве.

Фото: Olympic.kz

После чемпионата Азии главный тренер национальной сборной Мадияр Курамысов дал спортсменам время на отдых и восстановление.

Теперь перед чемпионатом мира Кубок Казахстана станет для борцов проверкой. Ведь очевидно, что многие атлеты из разных уголков страны сделают всё возможное, чтобы попасть в основной состав сборной.

Кроме того, Азамат Даулетбеков на чемпионате Азии выступал в другой весовой категории. Ранее он трижды становился чемпионом континента в категории до 86 кг. В этом году он боролся в весе до 92 кг. Похоже, казахстанский борец уже освоился в новом дивизионе.

Фото: United world wrestling

- Нуркожа Кайпанов не будет бороться на Кубке Казахстана. Он сосредоточится на чемпионате мира и будет снижать вес до 70 кг. Также не примет участие и Ризабек Айтмухан. Он готовится к соревнованиям с научной группой. Однако он будет участвовать на других предстоящих отборочных турнирах. На Кубке Азамат Даулетбеков выступит в весе до 92 кг, но до чемпионата мира планирует снизить вес до 86 кг, — сообщил главный тренер Мадияр Курамысов.

Фото: United world wrestling

По его словам, победители Кубка Казахстана в каждой весовой категории получат право выступить на чемпионате мира. Также он рассказал о планах подготовки и будущих турнирах.

- После Кубка в Астане нас ждут отборочные турниры в Турции и Венгрии. Перед стартом в Турции в июне у нас запланирован учебно-тренировочный сбор в Кыргызстане или Дагестане. Перед соревнованиями в Венгрии УТС пройдет в Казахстане, после чего начнем подготовку к чемпионату мира, — добавил специалист.

Отметим, что первые медали на Кубке будут разыграны в вольной борьбе, затем на ковер выйдут женщины, а завершат турнир борцы греко-римского стиля.

Борцы будут соревноваться в следующих весовых категориях:

Вольная борьба: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг.

Греко-римская борьба: 55 кг, 60 кг, 63 кг, 67 кг, 72 кг, 77 кг, 82 кг, 87 кг, 97 кг, 130 кг.

Женская борьба: 50 кг, 53 кг, 55 кг, 57 кг, 59 кг, 62 кг, 65 кг, 68 кг, 72 кг, 76 кг.

Соревнования проходят в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan.