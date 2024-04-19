Отбор на юниорские чемпионаты мира по теннису пройдет в Казахстане

С 13 по 25 мая в Шымкенте второй год подряд состоятся отборочные турниры Asia/Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup и Juniors Billie Jean King Cup. В соревнованиях примут участие сильнейшие юниоры зоны Азия/Океания до 16 лет. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Помимо Казахстана, участие примут сборные Австралии, Японии, Южной Кореи, Китая, Индии, Китайского Тайбэя, Гонконга, Ирана, Индонезии, Новой Зеландии, Узбекистана, Иордании, Малайзии, Таиланда, Вьетнама и Шри-Ланки.



Составы сборных Казахстана

Юноши:

1.Зангар Нурланулы (Туркестан)

2.Дамир Жалгасбай (Алматы)

3.Даниэль Тазабеков (Шымкент)

Капитан: Сергей Квак



Девушки:

1. Ариана Гогулина (Астана)

2. Альбина Какенова (Астана)

3. Ева Корышева (Актобе)

4. Сатима Тореген, запасная (Алматы).

Капитан: Ярослава Шведова



В прошлом году юниорские сборные Казахстана в «Кубке Дэвиса» и «Кубке Билли Джин Кинг» успешно прошли отбор и впервые в истории казахстанского тенниса пробились в финальный этап командных юниорских чемпионатов мира для игроков до 16 лет.



В квалификации каждого из турниров сыграют 16 команд, которых поделят на четыре группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Они и разыграют путевки на командные чемпионаты мира. В этом году от Азии/ Океании у юношей и девушек будут разыграны четыре путевки (полуфиналисты автоматически попадут на чемпионат мира).



Billie Jean King Cup Juniors/Davis Cup Juniors являются главными командными турнирами в юниорском теннисе в возрастной группе 16 лет и младше. Проводятся Международной федерацией тенниса (ITF).

Среди известных теннисистов-профессионалов в турнирах принимали участие хорват Горан Иванишевич, американцы Джим Курье, Майкл Чанг и Энди Роддик, голландец Рихард Крайчек, россияне Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Андрей Рублев, бразилец Густаво Куэртен, австралийцы Ллейтон Хьюитт, Ник Кирьюс, швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, канадцы Денис Шаповалов и Оже Альяссим, американки Дженнифер Каприати и Линдсей Дэвенпорт, немка Анке Хубер, француженка Амели Моресмо, россиянки Елена Дементьева и Анастасия Мыскина, австралийки Елена Докич, Эшли Барти, и другие.





