14 Июня 2022 19:48

Отбор на реалити-шоу Super bol проходит в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Команда реалити-шоу Super bol посетила Актау с целью отбора участников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Главная цель проекта заключается в отборе талантов среди молодежи, у которой нет профессионального контракта, и возможности тренироваться вместе с профессионалами в течение двух месяцев.

Отборочные игры пройдут в восьми городах Казахстана. К этому времени команда реалити-шоу уже провела кастинги в Семее, Актобе и Павлодаре.

Отборочный этап в Актау проходит на стадионе «Жас канат». На отборочный турнир зарегистрировались более 580 человек. В целом по стране регистрацию прошли более 4400 человек.

Финальный отбор пройдет в Алматы, где кастинг пройдут около 150 участников. Из них будут отобраны 50 человек, 25 из которых отправятся на базу, оставшиеся будут находиться в резерве. Вместе с профессиональными тренерами и футболистами участников реалити-шоу задействуют в тренировочном процессе.

За финальными матчами во время заезда на базу будут следить скауты казахстанских, европейских, азиатских клубов. У лучших футболистов будет возможность получить профессиональные контракты этих клубов.