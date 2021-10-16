Отбор на первоначальную профподготовку продлевают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции объявило отбор на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отбор на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу объявляется

на должности офицера оперативного управления или следователя следственного управления (категория B-PRO-8), в функциональные обязанности которых входят выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных преступлений и правонарушений.

Минимальная заработная плата – 184 048 тенге.

Прием документов для участия в отборе проводится территориальными подразделениями Агентства (контактные телефоны и адреса указаны ниже) с 13 сентября и продлевается до 29 октября 2021 года.

Для участия в отборе на первоначальную профессиональную подготовку кандидатам необходимо:

пройти тестирование, в том числе оценку личных качеств в уполномоченном органе по делам государственной службы (по соответствующей программе для должностей правоохранительной службы);

подать следующие документы в территориальные подразделения Агентства:

заявление установленного образца;

копию документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан;

копии документов об образовании, а также документы, подтверждающие прохождение процедуры нострификации или признание в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» (для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями, оригиналы для сверки);

заполненную подробную автобиографию, написанную собственноручно, с указанием близких родственников, в том числе бывших супругов по установленной форме;

заявление о согласии проходить службу в любом регионе;

военный билет или приписное удостоверение.

Предоставление неполного перечня документов, а также с нарушением установленного срока, является основанием для отказа в участии в отборе.

Основные требования к кандидатам:

Гражданство Республики Казахстан;

Возраст от 18 лет, но не старше 35 лет.

Наличие высшего образования: юридическое

Более подробно с правилами отборам можно ознакомиться здесь .