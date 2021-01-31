Отбор лучших мастеров-артиллеристов проходит в региональном командовании «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Четыре десятка военнослужащих из состава минометных расчетов Регионального командования «Юг» продемонстрировали свое мастерство на полигоне Айша-биби в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Вооруженных силах Казахстана начался отбор военнослужащих для подготовки к конкурсу «Мастера артиллерийского огня» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-21», - пояснил представитель управления Ракетных войск и артиллерии управления Главнокомандующего Сухопутными войсками подполковник Даурен Оракбаев. - К подготовке приступят шесть минометных расчетов, а это порядка 40 военнослужащих. Мы наблюдаем за работой каждого солдата. В итоге мы выберем сильнейших, а они продолжат готовиться к конкурсу».

Специальной комиссией уже отобраны военнослужащие частей региональных командований «Юг» и «Астана». Впереди – отбор лучших минометных расчетов из Десантно-штурмовых войск и региональных командований «Запад» и «Восток».

Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона медиацентра Министерства обороны РК, в феврале формирование двойного состава будущей команды конкурса завершится, и уже с середины апреля на полигоне Матыбулак артиллеристы начнут в теории и на практике изучать и отрабатывать правила проведения конкурса «Мастера артиллерийского огня». Только половина из них продолжит дальнейшую подготовку к конкурсу летом этого года.

Напомним, что с 2016 года безоговорочное первое место в международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня» ежегодно занимает сборная Вооруженных сил Казахстана. Из года в год основу команды составляли военнослужащие частей Регионального командования «Юг», подготовкой которых занимался заместитель командующего войсками РгК «Юг» по огневому поражению полковник Даурен Есхожин. В этом году он вышел на заслуженный отдых, и дальнейшей подготовкой команды Казахстана займутся его коллеги.

«В прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции проведение международного конкурса отменили, – рассказывает заместитель руководителя команды подполковник Даурен Оракбаев. – Независимо от того, какое решение будет принято по проведению конкурса в этом году, отбор и подготовка минометных расчетов продолжатся. Практические занятия минометных расчетов соответствуют программе боевой подготовки казахстанских военнослужащих. Таким образом, подготовка к конкурсу в любом случае будет способствовать наращиванию профессиональных навыков наших артиллеристов».







