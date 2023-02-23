Отбор кандидатов для юношеской сборной Казахстана по футболу проходит в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Традиционный футбольный турнир «Арман» стартовал в Таразе на стадионе «Улан», участвуют 20 молодежных команд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Тараз», предсезонный турнир среди юношеских команд «Арман» является обязательным для команд клубов Премьер-лиги и Первой лиги, принимают участие футболисты не старше 2005 года рождения. Основной целью турнира является просмотр кандидатов для юношеской сборной Казахстана до 19 лет.

«На предварительном этапе 20 команд разделены на четыре группы, - пояснили в ФК «Тараз». - В первый день турнира между собой сошлись команды групп «А» и «В». В первой из них красочным получился матч между «Кайратом» из Алматы и «Атырау». Южане на правах фаворита шли большими силами вперед, создали целый ряд опасных моментов, но забить так и не смогли. Атырауская команда также имела шансы для взятия ворот, но в итоге зафиксирована нулевая, но совсем не скучная ничья».

Не менее интересным, по мнению специалистов, выдался матч между «Шахтером» и «Актобе», в котором сильнее оказались игроки из горняцкой столицы страны – 3:1.

Затем сошлись команды футбольного центра «Тараз» и гости из Уральска – команда «Акжайык».

«Шансы хозяев выглядели предпочтительнее, и они подтвердили это яркой атакующей игрой. В результате во второй половине тайма хозяева повели со счетом 1:0, однако гости почти сразу выровняли положение. Во втором тайме таразцы бросили вперед почти все свои силы. Они имели несколько реальных моментов для взятия ворот, но гостей выручала крепкая оборона.

И все-таки в самой концовке матча хозяевам сопутствовала удача – они разыграли блестящую двухходовку и добыли важную победу – 2:1».

Таким образом, хозяева турнира - таразская команда - сделали хорошую заявку на выход в финальный турнир.

Предварительный раунд продлится до 1 марта. По его итогам по две лучшие команды из каждой группы выйдут в финальную стадию, которая состоится с 24 по 31 марта 2023 года уже в другом городе, сообщает пресс-служба ФК «Тараз».

Фото: пресс-служба ФК «Тараз»