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Отбирать госслужащих по новому формату начнут в Казахстане с 2023 года

9 Декабря 2022, 12:07
Отбирать госслужащих по новому формату начнут в Казахстане с 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев перечислил запланированные к внедрению изменения в подборе кадров на госслужбу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом все вносимые изменения в законодательство, наряду с внедрением новых инициатив, направлены на решение существующих недостатков. К примеру, от граждан часто поступают обращения, касающиеся вопросов приема на госслужбу, гибкости и прозрачности порядка отбора, соблюдения принципа меритократии. Чтобы обеспечить проведение справедливого конкурса, был разработан новый алгоритм отбора на госслужбу, размещенный на внешнем портале инфосистемы E-qyzmet», - сказал Дархан Жазыкбаев на HR Форуме «HR на государственной службе: переход к стратегическому управлению персоналом».

По его словам, пересмотрен сам формат проведения конкурсной процедуры – новый формат позволяет претендентам участвовать в любое время из любой точки мира и на всех этапах, кроме собеседования, которое будет проходить заранее в определенное время.

«Соблюдение правил прохождения тестирования будет обеспечено системой прокторинга, которая применялась в ходе отбора в Президентский молодежный кадровый резерв и показала свою эффективность. Разработанный алгоритм отбора включает тестирование на знание основных законодательных документов и нормативно-правовых актов, тестирования способностей и компетенций; для руководящих должностей – написание эссе», - отметил спикер.

«Собеседования проводятся конкурсной комиссией, в составе которой отраслевые специалисты и независимые эксперты. Эти новые подходы к подбору мы планируем внедрить уже в следующем году, в пилотном режиме. Апробация будет проводиться в пилотном режиме в системе E-qyzmet», - добавил Дархан Жазыкбаев.


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