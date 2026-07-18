От Байконура до озера Камбаш: что посмотреть в Кызылординской области

Кызылординская область известна не только космодромом Байконур. Здесь находятся древние городища, сакральные памятники, природные достопримечательности и места отдыха. Kazinform совместно с Управлением туризма области подготовил подборку туристических маршрутов региона.

Байконур — место, соединившее космос и Землю

Космодром «Байконур» был основан в 1955 году и занимает территорию площадью 6,5 тыс. кв. км.

Фото: Управление туризма Кызылординской области

В состав инфраструктуры космодрома входят стартовые комплексы, станции для заправки космических аппаратов, аэропорты «Юбилейный» и «Крайний», а также учебно-тренировочные центры, где космонавты проходят подготовку перед запуском.

На космодроме «Байконур» размещены ракетно-космические комплексы «Союз», «Протон», «Зенит», «Циклон», «Энергия-Буран», «Днепр», «Рокот» и «Стрела».

— Среди главных достопримечательностей Звездного городка — Музей истории космодрома. На территории научно-исследовательского и образовательного центра, расположенного на второй площадке «Гагаринский старт», находятся мемориальные дома Сергея Королева и Юрия Гагарина, а также полноразмерный макет корабля «Буран». В Городском историческом музее можно ознакомиться с экспозициями, посвященными боевой и трудовой славе Байконура, истории развития ракетно-космической техники, освоению космического пространства, этнографии, а также посетить выставочные залы. В городе также установлен макет ракеты-носителя «Союз», посвященный первому полету человека в космос и Юрию Гагарину. Также здесь установлены памятники в честь академика Сергея Королева, поэта Абая Кунанбаева, первого конструктора космодрома Владимира Бармина, а также конструктора РКК, академика Михаила Янгеля. В городе для туристов работают 6 гостиниц, 9 ресторанов, 4 бара и 31 кафе, — сказал руководитель управления Динмухаммед Ермеков.

По следам древней цивилизации

Сырдарьинский регион — один из уголков страны, где наиболее полно сохранились следы древних цивилизаций. Древний город Сыганак расположен в 40 км от районного центра Жанакорганского района. Находясь на пересечении девяти дорог, он играл роль важного стратегического центра на Великом Шелковом пути. В конце XI века Сыганак стал главным городом кыпчаков, пришедших в долину Сырдарьи. Сегодня он является историко-культурным объектом, который ежегодно посещают туристы из ближнего и дальнего зарубежья. К городищу ведет хорошая асфальтированная дорога, здесь оборудованы автомобильная стоянка и дорожные указатели.

Фото: Управление туризма Кызылординской области

Одним из самых известных городов огузских племен, расположенных на берегу реки Сырдарьи, является Жанкент. Этот археологический памятник республиканского значения, находящийся на территории Казалинского района, относится к IX–X векам. Он расположен на левом берегу реки Сырдарьи, в 15 км от города Казалы.

Для улучшения транспортной доступности и создания инженерной инфраструктуры туристических объектов проведен капитальный ремонт автомобильных дорог: участка протяженностью 5,65 км у въезда в село Оркендеу и участка протяженностью 1,5 км у въезда в Жанкент. В 2019 году на территории городища проводились исследовательские работы. У въезда установлена 12-метровая стела «Жанкент». Кроме того, городище включено в Государственный реестр туристических маршрутов и троп Кызылординской области.

Опора духовных традиций

Среди наиболее значимых туристических объектов региона особое место занимают мемориальный комплекс Коркыт ата, мавзолеи Марал ишана, Корасан ата, Окшы ата и мечеть «Айкожа».

Исторический мемориальный комплекс, где покоится Коркыт ата, был построен в 1980 году в Кармакшинском районе. Его проект разработали архитектор Бек Ибраев и физик-акустик Сергей Исатаев. Памятник высотой 8 м выполнен в форме кобыза и состоит из 4 вертикальных стел. Позднее мемориальный комплекс неоднократно реконструировался, были построены музей и амфитеатр. С каждым годом растет число посетителей этого священного места, которое посвящен духовному наследию не только казахского народа, но и всего тюркского мира.

Мавзолей Марал ишана расположен в 18 км к востоку от поселка Жосалы Кармакшинского района. Он был построен в XIX веке. В 2010 году за счет средств областного бюджета была обновлена его учетная документация и установлена охранная табличка. В 2017 году мавзолей был включен в перечень микросакральных объектов местного значения. В 2018 году проведены реставрационные работы, подготовлена его интерактивная 3D-карта. В рамках этой работы были организованы полевые экспедиции.

— Мавзолей Корасан ата расположен в 30 км от районного центра Жанакорганского района. Он был построен в конце XIX века из обожженного кирпича. Мечеть «Айкожа» также находится в этом районе, в 65 км от поселка Жанакорган. Ее строительство началось в 1881 году. К обоим объектам подведено питьевое водоснабжение, работает гостиница на 25 мест, асфальтированная дорога, автомобильная стоянка и дорожные указатели. Мавзолей Окшы ата, расположенный в Шиелийском районе, привлекает внимание своей архитектурой. Это единственный мавзолей на территории Казахстана, сохранившийся со времен огузо-кыпчакского периода. Он является историко-культурным памятником местного значения и одновременно туристическим объектом. Длина мавзолея составляет 7,15 м, ширина — 7,10 м, высота портала — 4,80 м, высота стен — 3,30 м, высота купола — 3,35 м. При его строительстве использовался квадратный обожженный кирпич. В рамках государственной программы «Культурное наследие» в 2005 году мавзолей был реконструирован, а в 2011 году на нем установили охранную табличку, — сказал Динмухаммед Ермеков.

Когда заговорят скалы Каратау

История древнего искусства Сырдарьинского края сохранилась на скалах Каратау. Ущелье Сауыскандык, хранящее бесчисленные тайны прошлого, расположено недалеко от села Енбекши Шиелийского района. Комплекс наскальных изображений был исследован в 2004 году археологической экспедицией под руководством профессора Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясави Мадияра Елеуова.

Основная часть петроглифов находится вдоль реки Баласауыскандык, на северо-западном склоне горы Большой Сауыскандык. На юго-западной стороне расположен небольшой водопад. Это не только археологический памятник с глубокими историческими корнями, но и туристический объект с живописными природными ландшафтами.

Петроглифы охватывают период от каменного века до Средневековья. На многих изображениях можно увидеть фигуру человека с булавой. Люди изображены в головных уборах из звериных шкур, выполненных в виде масок с изображением животных и птиц, что свидетельствует о религиозных представлениях и традициях того времени.

Кроме того, среди наскальных рисунков встречаются антропоморфные фигуры, изображения быков, повозок, верблюдов и других животных в характерном стиле. Несмотря на разнообразие сюжетов, все эти изображения взаимосвязаны и образуют единую композицию, отражающую бытовые сцены, религиозные представления и мифологические сюжеты древних народов.

Отдых на берегу озера

Озеро Камбаш, расположенное на территории Аральского района, является одним из популярных мест отдыха. Это уникальный водоем, богатый флорой и фауной. Прибрежная полоса состоит из природного крупнозернистого песка. Вода прозрачная, пресная. Площадь озера нестабильна, в среднем составляет 170 квадратных километров. Глубина достигает 10 метров. Наибольшее число отдыхающих приезжает сюда с мая по сентябрь. В зоне отдыха на берегу озера созданы условия для того, чтобы попробовать блюда местной кухни и отдохнуть в юртах.

Озеро Ханкожа, расположенное в селе Байгекум Шиелийского района, также стало одним из популярных мест отдыха. В летний сезон здесь функционируют платные зоны отдыха. Посетители могут купаться в озере и совершать прогулки на лодках.

Здесь можно восстановить здоровье

Жанакорган — район, отличающийся нетронутой природой. Здесь же находится известный бальнеологический курорт — санаторий «Жанакорган».

Фото: Управление туризма Кызылординской области

Он расположен недалеко от города Туркестан, на берегу реки Сырдарья. Санаторий считается одним из старейших и уникальных грязевых курортов Казахстана. На протяжении многих лет он занимает особое место среди оздоровительных учреждений страны по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Первый геопарк в Казахстане

Проект «Geopark Aral» — первый геопарк в Казахстане и Центральной Азии. Эта инициатива реализуется с целью сохранения природы Аральского моря, повышение благосостояния населения региона и улучшение экологической ситуации. Здесь можно увидеть сакральные места и познакомиться с богатым наследием археологических, геологических и исторических памятников.