Оtbasy duatlon 2022 пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном Триатлон-парке 2 октября пройдут соревнования Оtbasy duatlon 2022 , посвященные Году детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Регистрационные номера выдаются 2 октября с 08:00 до 10:00 часов. К участию в соревнованиях допускаются дети в возрастных категориях: с 8 до 9 лет, с 10 до 11 лет и с 12 до 13 лет (возраст детей на день проведения мероприятия). Возраст родителей не имеет значения.

Соревнования проводятся на трех дистанциях в двух видах спорта. Общая протяженность дистанции составляет 4,5 км.

Первыми с линии старта дистанцию в 2,1 км пробегут папы, они передают эстафетную ленту мамам и ожидают в транзитной зоне.

Вторыми на велосипедах 2,1 км проедут мамы, которые передают эстафету детям.

Третьими пробегут дети (8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет) – 200 метров до финиша.

Победителями станут семьи, завершившие I, II, III этапы. Победители соревнований в каждой группе определят по времени, затраченному на преодоление всех дистанций. Всех участников наградят медалями за участие. Лучшие получат дипломы I, II, III степеней и ценные призы: телевизор, микроволновую печь, пылесос, термопот, смартфон, смарт-часы, велосипед .



Также среди участников будут разыграны 10 велосипедов в лотерее по регистрационным номерам.

Фото: пресс-служба г. Астана











