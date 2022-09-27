РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:12, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Оtbasy duatlon 2022 пройдет в Астане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном Триатлон-парке 2 октября пройдут соревнования Оtbasy duatlon 2022 , посвященные Году детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Регистрационные номера выдаются 2 октября с 08:00 до 10:00 часов. К участию в соревнованиях допускаются дети в возрастных категориях: с 8 до 9 лет, с 10 до 11 лет и с 12 до 13 лет (возраст детей на день проведения мероприятия). Возраст родителей не имеет значения.
    Соревнования проводятся на трех дистанциях в двух видах спорта. Общая протяженность дистанции составляет 4,5 км.
    Первыми с линии старта дистанцию в 2,1 км пробегут папы, они передают эстафетную ленту мамам и ожидают в транзитной зоне.
    Вторыми на велосипедах 2,1 км проедут мамы, которые передают эстафету детям.
    Третьими пробегут дети (8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет) – 200 метров до финиша.
    Победителями станут семьи, завершившие I, II, III этапы. Победители соревнований в каждой группе определят по времени, затраченному на преодоление всех дистанций. Всех участников наградят медалями за участие. Лучшие получат дипломы I, II, III степеней и ценные призы: телевизор, микроволновую печь, пылесос, термопот, смартфон, смарт-часы, велосипед.

    Также среди участников будут разыграны 10 велосипедов в лотерее по регистрационным номерам.


    Фото: пресс-служба г. Астана




    Теги:
    Спорт Год детей Астана
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!