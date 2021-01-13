«Отбасы банк» приступил к открытию спецсчетов для зачисления единовременных пенсионных выплат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – «Отбасы банк» приступил к открытию специальных текущих счетов для зачисления единовременных пенсионных выплат в качестве уполномоченного оператора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вкладчики ЕНПФ, которые планируют использовать единовременные пенсионные выплаты в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения могут открыть специальные текущие счета в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (дочерней организации холдинга «Байтерек») в режиме онлайн.

Специальный счет для единовременных пенсионных выплат – это текущий банковский счет, открываемый получателем единовременных пенсионных выплат у уполномоченного оператора, определяемого Правительством Республики Казахстан, для зачисления единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.

«Рекомендуем, в первую очередь, открыть специальные текущие счета тем вкладчикам пенсионного фонда, которые в настоящее время не являются клиентами АО «Отбасы банк», - отметили в банке.

Для этого необходимо:

Скачать мобильное приложение ЖССБ24 (для IOS или Android).

В нижней части главной страницы приложения нажать на вкладку «Открыть счет для единой пенсионной выплаты».

Далее нужно ввести действующий номер сотового телефона и ИИН.

На сотовый номер будет отправлено СМС с кодом, для подтверждения действий.

Затем нужно ввести полученный код.

Подготовить удостоверение личности для сканирования.

Теперь необходимо подтвердить личность. Посмотреть на экран и выполнить несколько несложных действий.

После успешно пройденной верификации, заполните личные данные в анкете клиента.

Ознакомьтесь с заявлением на изменение данных, со стандартными условиями Банка и заявлением об открытии счета для единой пенсионной выплаты.

В качестве подтверждения на Ваш номер будет выслано СМС с кодом для подтверждения действий. Введите полученный код.

Далее придумайте и введите пароль для входа в интернет банкинг. Для быстрого входа в мобильное приложение придумайте пасскод, состоящий из 4 цифр.

Специальный текущий счет для зачисления единовременных пенсионных выплат открыт.

Клиентам «Отбасы банка» специальный счет будет открываться в процессе подачи заявки на онлайн-платформе по использованию единовременных пенсионных выплат. Платформа будет запущена после утверждения Правил использования единовременных пенсионных выплат.

Также открыть спецсчет можно через видеозвонок на сайте АО «Отбасы банк».

Операция по открытию спецсчета будет доступна с понедельника по субботу (включительно), с 9.00 до 21.00.

«Сегодня мы предлагаем вкладчикам ЕНПФ стать на один шаг ближе к осуществлению своей цели и открыть специальный счет онлайн. Это сэкономит им время при подаче заявок на использование единовременных пенсионных выплат», - отметила Ляззат Ибрагимова, председатель правления банка.

Напомним, что «Отбасы банк»», как уполномоченный оператор, не будет взимать комиссию за оказание агентских услуг, связанных с открытием и ведением специальных текущих счетов, на которые будут зачислены пенсионные сбережения, а также за перевод пенсионных выплат из ЕНПФ.



