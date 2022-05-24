24 Мая 2022 15:30

«Отбасы банк» принимает заявления на жилищные субсидии от отдельных категорий населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одним из приоритетных направлений для государства является решение жилищного вопроса для населения. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Азимбек Налибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 608 тысяч казахстанцев нуждаются в жилье. В том числе, 242 тыс. человек относятся к социально уязвимым категориям, 85 тыс. – к многодетным семьям, и более 217 тыс. – работники бюджетной сферы. Кроме того, в очереди на жилье стоят более 60 тыс. человек, лишившихся родительской опеки», – сказал А. Налибаев н а площадке Службы центральных коммуникаций в Facebook.

По его словам, решение вопроса об обеспечении жильем вышеуказанных категорий граждан реализуется в рамках госпрограммы «Нурлы жер». В частности, акиматы в регионах строят арендное жилье без права выкупа. Строится также кредитное жилье.

Кроме того, с 18 апреля для отдельных категорий граждан через АО «Отбасы банк» ведется прием заявлений для получения субсидий на арендное жилье. Подать заявление на государственную субсидию могут многодетные семьи, инвалиды первой и второй групп, дети-сироты и семьи с детьми-инвалидами.