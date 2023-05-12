Отбасы банк понижает ставки по промежуточным займам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 15 мая 2023 года в «Отбасы банке» будут применяться более низкие дифференцированные ставки вознаграждения по промежуточному займу. Ранее диапазон ставок составлял от 7 % до 11,5% годовых. Теперь этот коридор будет снижен до 6% - 10%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В банке отметили, что размер ставки по кредиту зависит от срока накопления на депозите и периодичности его пополнения. Таковы правила реализации системы жилищных строительных сбережений. Для оценки этих критериев «Отбасы банк» применяет оценочный показатель (ОП). Чем выше оценочный показатель, тем ниже ставка по кредиту.

«До настоящего времени клиенты, которые единовременно, то есть без накопления на депозите, вносили на свой сберегательный счет 50% от стоимости жилья, сразу же могли претендовать на промежуточный заем по максимальной ставке 11,5%. При этом значение ОП было равно нулю. Теперь банк меняет подход к сбережениям. Чтобы получить промежуточный заем, нужно достичь минимального значения ОП 2,5. Это значение можно получить, если с момента пополнения депозита в размере 50% от стоимости жилья пройдет 3 месяца. Только тогда банк выдаст кредит по максимальной ставке, которая будет равна 10%», - сообщили в пресс-службе банка.

Также отмечается, что при взносе 50% от договорной суммы оценочный показатель 2,5 достигается за 3 месяца, ОП от 3,3 - за 4 месяца, ОП от 4,2 - за 5 месяца, ОП 5 - за 6 месяцев; ОП от 7 – за 8,5 месяцев, ОП от 10 – за 12 месяцев.

«Промежуточные займы пользуются спросом у вкладчиков банка. Например, по итогам 2022 года было выдано в общей сложности 79 872 займа, из которых 68% — это промежуточные займы. И большая часть таких займов выдается с ОП, где его значение равно нулю. Это значит, что на момент получения займа средства клиентов не накапливались на депозитах, а, следовательно, не работали в системе. При этом баланс накоплений и выдачи займов – главный принцип в системе жилищных сбережений. Пока одни участники делают накопления, другие – получают займы. Это позволяет системе быть стабильной, а самым бережливым вкладчикам выдавать займы по более низкой ставке», - добавили в пресс-службе банка.

Дифференцированные ставки вознаграждения по промежуточным жилищным займам в зависимости от значения оценочного показателя будут применены по нижеуказанным программам:

1. Рыночные программы банка - приобретение первичного и вторичного жилья, приобретение земельного участка, ремонт, модернизация жилья и строительство.

2. Условия кредитования по проекту «Арендное жилье с последующим выкупом», программа «Свой дом».

3. «Жаңа баспана» (для получателей жилищных выплат).

Отметим, клиенты банка, которые на дату 15 мая 2023 года будут иметь предварительное одобрение по займу, смогут получить кредит по прежним условиям. Ставки по жилищным и предварительным займам остаются без изменений.